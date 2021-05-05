РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 5 мая. Сети холодного водоснабжения промоют в поселке Загорянский Щелкова 6 мая с 09:00 до 13:00, в связи с этим возможно временное ухудшение качества воды, сообщается на странице Щелковского Межрайонного водоканала в соцсети «Вконтакте».

Сети водоснабжения будут промыты на улицах: Школьная, Дзержинского, Наречная, Горького, Воровского, Достоевского, Кирова, Толстого, Ягодная. В период проведения работ возможно появление примесей в воде. Это временное явление, так как при скачках давления в системе механические отложения взбалтываются и смешиваются с водой.

В случае возникновения вопросов необходимо обращаться по телефону аварийно-диспетчерской службы: 8(496)562-11-72.