РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 5 мая. В Домодедове построили новую воздушную линию электропередачи для обеспечения электричеством жителей улицы Терминальной в микрорайоне Востряково, сообщается на сайте АО «Мособлэнерго».

В микрорайоне возводятся новые частные дома и для их электроснабжения требуется ввод в эксплуатацию новых энергообъектов.

В рамках договора на технологическое присоединение потребителей была построена воздушная линия электропередачи 0,4 кВ протяженностью 150 м от комплектной трансформаторной подстанции №499. Новая ЛЭП будет обеспечивать электричеством порядка 50 человек.