РИАМО - 5 мая. В Москве реализуются 13 приоритетных инвестиционных проектов, от строительства технопарков до создания геронтологических центров, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Объем планируемых частных вложений в 13 крупных проектов составляет около 32 млрд рублей.

Москва — лидер по привлечению инвестиций в основной капитал среди регионов РФ. В кризисном 2020 году город получил 3,6 трлн рублей, то есть 18% от общего объема инвестиций в стране.

В 2021 году Москва вошла в топ-25 рейтинга наиболее привлекательных для инвесторов мегаполисов мира, подготовленного FDI Global Cities of the Future.

В Москве инвесторов привлекают внушительная клиентская база, квалифицированные кадры и другие возможности для развития.