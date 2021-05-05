РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 мая. Продолжается рейтинговое голосование за общественные территории, которые будут благоустроены в 2022 году, поучаствовать в нем могут все жители Люберец, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Уважаемые люберчане! С 26 апреля по 30 мая в Подмосковье проходит рейтинговое голосование за общественные территории, которые будут благоустроены в 2022 году. Присоединяйтесь к выбору проектов! Давайте вместе сделаем наш любимый Люберецкий край комфортнее и уютнее!» - сказал Ружицкий.

Чтобы поучаствовать в голосовании, необходимо перейти на сайт: https://50.gorodsreda.ru/voting/. На главной странице надо нажать кнопку «Голосовать», найти городской округ Люберцы и выбрать из списка один из 12 объектов. Проголосовать также можно через портал госуслуг: зарегистрироваться, указать в соответствующей форме ФИО и адрес электронной почты, подтвердить номер телефона.