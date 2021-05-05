РИАМО - 5 мая. Государственный научный центр «Вектор» из Новосибирска приступил к клиническим тестированиям новой трехкратной вакцины «ЭпиВакКорона» на людях, передает Газета.ru.

«Клинические испытания первой-второй фазы для введения трехкратной вакцинации этой вакцины сейчас ведутся», — сказал заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра Александр Рыжиков.

По его словам, до этого испытания провели на обезьянах, хомяках и морских свинках. Эффект прироста и продолжительности иммунитета подтвердился.

Сейчас в России зарегистрированы три вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Идет активная вакцинация препаратом «Спутник V». Пункты вакцинации можно посмотреть на «Яндекс.Картах».

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