РИАМО - 5 мая. Глава Одинцовского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Иванов и первый зампредседателя Мособлдумы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина присоединились к масштабной историко-патриотической акции «Диктант Победы», сообщает пресс-служба администрации округа.

На вопросы теста они отвечали вместе с учащимися Одинцовской гимназии №11 и депутатами окружного совета.

Как рассказал глава муниципалитета, в этом году «Диктант Победы» проходил уже в третий раз, его организаторами являются партия «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и движение «Волонтеры Победы».

«Диктант Победы» — это традиционная акция, которую проводит партия «Единая Россия». Я в ней участвую не первый раз — в прошлом году мы проходили такое испытание в Звенигороде. Задания в тесте непростые: чтобы достойно написать диктант, необходимо хорошо знать историю нашей страны и Великой Отечественной войны. «Диктант Победы» позволяет на 45 минут погрузиться в прошлое — там и Курская дуга, и Сталинградская битва, и фамилии знаменитых полководцев — Василевского, Ворошилова и Рокоссовского. Также в тесте были вопросы, посвященные известным кинофильмам. Тут тоже нужна хорошая память, чтобы вспомнить о конкретных событиях или по киногероям определить, о каком фильме идет речь», — сказал Андрей Иванов.

Он добавил, что «Диктант Победы» для учеников школ является хорошим воспитательным мероприятием, он заставляет мыслями вернуться к событиям Великой Отечественной и отдать дань памяти всем, кто погиб, защищая Родину. Помимо образовательной акция выполняет еще и патриотическую функцию. Это очень важно с точки зрения сохранения памяти и передачи ее подрастающему поколению.

Написать 3-й исторический диктант можно было онлайн на официальном сайте проекта, а также очно. Для этого на территории Одинцовского округа было сформировано 7 площадок — в 5 школах и 2 воинских частях.

«Было очень приятно, что вместе с нами в акции участвовали школьники. Они сейчас изучают главные моменты истории родной страны, одним из которых, безусловно, является Великая Отечественная война. Я давно закончила школу, но мне тоже было интересно снова сесть за парту и проверить свои знания. В правильности некоторых ответов я уверена, но были и такие, в которых я сомневалась. «Диктант Победы» — очень важная инициатива», — отметила Лариса Лазутина.

Вопросы для экзамена подготовили эксперты РИО, Российского военно-исторического общества и РГГУ. До дня проведения «Диктанта Победы» можно было пройти пробные тестирования из 10 вопросов. В итоговом диктанте, который состоялся 29 апреля, участникам предстояло ответить уже на 25 вопросов. Они были посвящены истории начального периода Великой Отечественной войны и деятельности прославленных полководцев Георгия Жукова и Константина Рокоссовского.

Предыдущий «Диктант Победы», который состоялся в сентябре 2020 года, был приурочен к 75-летию Великой Победы. Тогда в Одинцовском округе для участия в акции зарегистрировалось более 4 тыс. человек. Это жители, общественники, учащиеся школ и вузов, ветераны ВОВ, депутаты и активные жители муниципалитета.