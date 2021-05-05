РИАМО - 5 мая. Доследственная проверка назначена после того, как в правоохранительные органы обратился мужчина и рассказал, что его супругу силой удерживают в частной клинике по Автозаводской улице на юге столицы, а ее состояние ухудшилось. Об этом сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Женщину госпитализировали 15 апреля. По словам мужчины, с тех пор ее здоровье ухудшилось, женщину не выпускают из клиники и при этом ограничивают посещение для близких родственников.

Следователи совместно с сотрудниками Росздравнадзора Москвы осмотрели клинику, изъяли медицинскую и иную документацию.

Им предстоит выяснить обстоятельства и причины произошедшего, а также дать правовую оценку действиям руководства и сотрудников клиники. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.