РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 мая. В МУ МВД России «Люберецкое» состоялось заседание Общественного совета, в ходе которого приняли решение о проведении бесед со школьниками о вреде курения и наркотиков, сообщает пресс-служба ведомства.

В заседании приняли участие заместитель начальника ОУУП и ПДН начальник ОДН Елена Сухарникова, зампред Общественного совета Сергей Черкашин и члены совета. Сухарникова рассказала о результатах работы отделения по делам несовершеннолетних и высказала свои предложения по улучшению совместной работы с членами совета.

Общественники запланировали проведение в школах профилактических бесед о вреде употребления наркотиков, курительных смесей и алкогольной продукции в молодежной среде, участие в мероприятиях, направленных на выявление притонов, а также мест потребления и изготовления наркотических средств и психотропных веществ.