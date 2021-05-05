РИАМО - 5 мая. Менее 300 тыс. зрителей посетили российские кинотеатры в период с 29 апреля по 3 мая. Это самый низкий результат с августа 2020 года, а также примерно в 8 раз меньше, чем на предыдущих выходных, пишет в среду газета «Известия».

Средняя посещаемость кинотеатров за выходные в России в 2021 году колеблется в диапазоне от 1,7 до 4 млн проданных билетов. За прошедшие выходные состоялось более 100 тыс. сеансов.

Несмотря на именитого режиссера Тимура Бекмамбетова и мощную рекламную компанию, военная драма «Девятаев» плохо стартовала в прокате. К понедельнику среднее число человек в зале выросло с шести до 18, но этого все равно недостаточно. Картина заняла второе место во всероссийской кассе и собрала 110 млн рублей.

На первом месте разместился триллер Гая Ричи «Гнев человеческий». Картина собрала 183 млн рублей, а средняя посещаемость сеанса составила 23-24 человека.

«Сыграли роль и звездный статус Джейсона Стэйтема, и популярность фильмов Гая Ричи в России. Все эти плюсы сложились в гарантию качества для зрителей, желающих посмотреть на долгом уикенде голливудский высококачественный продукт. Аналогов этому фильму в сетке нет», — отметила президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова.

На третьем, четвертом и пятом местах расположились: комедия «Прабабушка легкого поведения» — 39 млн рублей, мультфильм «Зверокрекеры» — 38,4 млн и «Чернобыль» — 35 млн рублей. При этом самая высока посещаемость у «Прабабушки», а полноценно фильм стартует только на следующих выходных.

В этот раз не смогло войти в пятерку лидеров очередное переиздание «Властелина колец» — «Возвращение короля» собрало меньше, чем другие части трилогии, потому что сократилось количество сеансов.

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