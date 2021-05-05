РИАМО - 5 мая. В экоцентре на Яузе откроется постоянная выставка, посвященная будущим и существующим профессиям в области экологии, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
В экспозиции создадут пять тематических зон: «Природа», «Человек», «Город», «Экотехнологии» и «Профлаборатория». В первом павильоне «Природа» расскажут о городских экоподходах в современном мире. Посетители смогут узнать о таких профессиях, как экоурбанист, городской фермер и агроэколог.
Во втором павильоне расскажут о профессии экодиетолога, эковолонтера и экоблогера. В павильоне «Город» можно будет узнать о таких профессиях, как экопроектировщик, эколог-логист и других спеиальностях, которые помогут в создании экологических решений в городской среде.
В четвертом павильоне посетителям расскажут о профессии технолога замкнутого цикла и консультанта по энергопотреблению. А в пятом павильоне «Профлаборатория» можно будет поучаствовать в практических занятиях, мастер-классах, лекциях и презентациях.
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