РИАМО - 5 мая. В экоцентре на Яузе откроется постоянная выставка, посвященная будущим и существующим профессиям в области экологии, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Охрана окружающей среды, забота о рациональном использовании ресурсов и формирование экологического сознания населения — наиболее актуальные задачи современных городов. Экоцентр на Яузе станет уникальной образовательной площадкой в сфере экологии для посетителей разных возрастов», — сказал заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В экспозиции создадут пять тематических зон: «Природа», «Человек», «Город», «Экотехнологии» и «Профлаборатория». В первом павильоне «Природа» расскажут о городских экоподходах в современном мире. Посетители смогут узнать о таких профессиях, как экоурбанист, городской фермер и агроэколог.

Во втором павильоне расскажут о профессии экодиетолога, эковолонтера и экоблогера. В павильоне «Город» можно будет узнать о таких профессиях, как экопроектировщик, эколог-логист и других спеиальностях, которые помогут в создании экологических решений в городской среде.

В четвертом павильоне посетителям расскажут о профессии технолога замкнутого цикла и консультанта по энергопотреблению. А в пятом павильоне «Профлаборатория» можно будет поучаствовать в практических занятиях, мастер-классах, лекциях и презентациях.