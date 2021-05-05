РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 мая. Строительство пяти площадок для барбекю приостановили в экопарке «Губайловский» в подмосковном Красногорске, сообщил глава горокруга Алексей Спасский.
«Все, что мы делаем для благоустройства округа – мы делаем в интересах наших граждан. Много негатива вызвал проект обустройства зоны барбекю в экопарке «Губайловский». Сигнал видим, каждое обращение фиксируем», - написал Спасский в своем Telegram-канале.
Он добавил, что согласен с тем, что вопрос спорный: рядом много деревьев и жилых домов.
По его словам, нужно на месте разобраться, будет ли зона барбекю соответствовать пожарным и санитарным правилам, и главное – нужна ли она там вообще. Предварительно встречу назначили на 12 мая, точное время и место будет опубликовано в аккаунте МАУК «Парки Красногорска» в соцсетях.
«Благодарю жителей за сигнал, активную позицию и неравнодушие к жизни округа», – заключил Спасский.
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