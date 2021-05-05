РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 5 мая. Работы по обустройству новой многофункциональной хоккейной площадки начались в Кузьминском лесопарке Котельников, сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы состоят из 4 этапов: подготовка и демонтаж устаревшей хоккейной площадки; устройство асфальтового основания; монтаж спортивно-технологического оборудования и укладка травмобезопасного резинового покрытия.

Сейчас проходит первый этап. Уже демонтировали оборудование старой хоккейной коробки, завезли асфальтовую крошку и бордюрный камень.