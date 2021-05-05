РИАМО - 5 мая.С 1 по 3 мая в Подмосковье провели мероприятие по контролю за соблюдением обязательных требований в лесах «Майские праздничные дни», в результате проверок выявлено 130 нарушений, сообщила РИАМО председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.
Заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Андрей Разин добавил, что по результатам проверок возбудили 99 дел об административных правонарушениях.
«Основные выявленные нарушения — это нарушения правил пожарной и санитарной безопасности в лесах», — пояснил Разин.
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