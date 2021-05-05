РИАМО - 5 мая.С 1 по 3 мая в Подмосковье провели мероприятие по контролю за соблюдением обязательных требований в лесах «Майские праздничные дни», в результате проверок выявлено 130 нарушений, сообщила РИАМО председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

«Государственными лесными инспекторами ГКУ МО «Мособллес» комитета лесного хозяйства Московской области при осуществлении федерального государственного лесного надзора проведено 238 патрулирований земель лесного фонда, выявлено 130 фактов нарушений нарушения лесного законодательства», — сказала Казимир.

Заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Андрей Разин добавил, что по результатам проверок возбудили 99 дел об административных правонарушениях.

«Основные выявленные нарушения — это нарушения правил пожарной и санитарной безопасности в лесах», — пояснил Разин.

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