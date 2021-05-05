РИАМО - 5 мая. До конца 2022 года в столице планируют возвести четыре подстанции скорой помощи, в мегаполисе ускорят строительство социнфраструктуры с упором на объекты здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Москва приняла решение нарастить темпы строительства социальных объектов, при этом в ближайшие годы будет сделан упор на возведение медицинской инфраструктуры. В частности, к концу 2022 года планируется ввести четыре подстанции скорой помощи на 66 машиномест», – сказал заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он также рассказал, что благодаря новым объектам появятся еще 66 бригад неотложки, в которых всегда острая необходимость. Особенно это актуально в пандемию Covid-19.

В городскую Адресную инвестиционную программу на 2021-2023 годы вошли около 70 медицинских объектов, среди которых 36 поликлиник, 20 больничных корпусов и 4 подстанции скорой помощи.

В столице с 2011 года были построены порядка 100 объектов здравоохранения.