РИАМО - 5 мая. До конца 2022 года в столице планируют возвести четыре подстанции скорой помощи, в мегаполисе ускорят строительство социнфраструктуры с упором на объекты здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Он также рассказал, что благодаря новым объектам появятся еще 66 бригад неотложки, в которых всегда острая необходимость. Особенно это актуально в пандемию Covid-19.
В городскую Адресную инвестиционную программу на 2021-2023 годы вошли около 70 медицинских объектов, среди которых 36 поликлиник, 20 больничных корпусов и 4 подстанции скорой помощи.
В столице с 2011 года были построены порядка 100 объектов здравоохранения.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии