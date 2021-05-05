РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 мая. Областной хоровой фестиваль «Поющее Подмосковье» пройдет 22 мая в Подольске, заявки на участие принимают до 10 мая, сообщается на сайте администрации округа.

Фестиваль, посвященный Дню славянской письменности и культуры, пройдет на Певческом поле в поселке Дубровицы.

Количественный состав коллективов включает аккомпанирующую группу. Программа выступления хоровых коллективов должна состоять из четырех разнохарактерных произведений общей продолжительностью 15 минут и включать произведения русской музыкальной классики, исполняемые акапелла, современных авторов, народные песни в обработке, духовную музыку.

К участию в фестивале приглашают взрослые профессиональные хоровые коллективы (государственные, муниципальные) и учебные коллективы средних и высших учебных учреждений культуры и искусства (возраст участников от 18 лет, количество - от 16 до 50 человек). Также взрослые любительские хоровые коллективы (от 18 лет, количество от 16 до 50 человек), детские любительские хоровые коллективы (от 6 до 17 лет, количество - от 16 до 50 человек), детские хоровые коллективы учреждений дополнительного образования (от 6 до 17 лет, количество от 16 до 50 человек).

Целью фестиваля является сохранение и развитие традиций хорового искусства, повышение исполнительского мастерства, расширение репертуара, активизация творческой деятельности хоровых коллективов, решение задач духовного и нравственного воспитания молодежи на лучших образцах хорового искусства, произведениях русской классики.

Учредителем фестиваля является администрация городского округа Подольск при информационной поддержке министерства культуры Московской области.

Все коллективы-участники получат дипломы «За участие» и памятные сувениры. Коллективы, занявшие призовые места, получат звание лауреата I, II, III степени и дипломы министерства культуры Московской области, памятные кубки фестиваля и сувениры.

Заявки нужно направлять по адресу: kultura-podolsk@mail.ru, контактный телефон: 8(496)763-15-44, 8(496)769-99-13.