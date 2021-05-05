РИАМО - 5 мая. В столице над Красной площадью состоялся тренировочный полет экипажей самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, принимающих участие в военном параде 9 мая, передает корреспондент РИАМО.

Это первая тренировка авиационной части военного парада в Москве. Оперативно-тактическая, военно-транспортная и дальняя авиация поднялась с аэродромов Клин, Кубинка, Иваново и Рязань.

В этом году пролет впервые открыли сразу три самых больших в мире серийных вертолета Ми-26. Также в пролете участвовали экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8, ударных Ми-35М и Ка-52 «Аллигатор». Пятерку вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» представила пилотажная группа «Беркуты».

Также в небе над столицей пролетел стратегический ракетоносец Ту-160 в сопровождении звена самолетов Су-35С, самолеты военно-транспортной авиации Ил-76, бомбардировщики Су-34 и Су-24М, сверхзвуковой самолет МиГ-31К, штурмовики Су-25, бомбардировщик дальней авиации Ту-95МС.

В параде 2021 года будут участвовать более 12,5 тыс. человек, свыше 190 единиц техники, а также 76 самолетов и вертолетов.

Первая ночная тренировка пеших парадных расчетов и военной техники прошла в столице 29 апреля. Вторая ночная репетиция военного парада состоялась 4 мая. Генеральная репетиция парада пройдет 7 мая. Ранее военные проводили тренировки на полигоне Алабино в Подмосковье.

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