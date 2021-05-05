РИАМО - 5 мая. Московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 1785 пациентов, общее число выздоровевших в городе достигло 999 742, сообщает столичный оперштаб.

За сутки в мегаполисе выявлено 2432 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, госпитализированы 1027 человек.

Также за прошедшие сутки в городе умерли 56 пациентов с пневмонией и положительным тестом на Covid-19.

Всего с начала пандемии в российской столице зафиксировали 1 105 835 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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