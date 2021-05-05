РИАМО - 5 мая. Суперсервисы и проактивный подход планируют внедрить на портале госуслуг mos.ru для удобства москвичей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

С помощью искусственного интеллекта портал научится предугадывать, что может потребоваться горожанам в конкретной жизненной ситуации.

«Например, при рождении ребенка портал предложит сразу же записать его в детский сад и прикрепиться к поликлинике, сообщит о положенных выплатах и льготах», — написал Собянин в своем личном блоге.

Он добавил, что если гражданин регулярно получает какую-либо услугу, то ему не нужно будет ежегодно подавать заявление. При наличии необходимых данных услуга будет предоставлена автоматически, а результат появится в личном кабинете.

Собянин подчеркнул, что за последние годы произошла «революция в отношениях между жителями и городскими властями».

«Из просителей, часами простаивающих в очередях, горожане превратились в клиентов, которым власти обязаны предоставить качественный сервис», — отметил градоначальник.

Сегодня электронные услуги экономят работающим людям не менее двух дней в год, которые раньше они тратили на разъезды и очереди в разных учреждениях.

Мэр поблагодарил всех жителей Москвы за использование портала mos.ru и пообещал дальше активно его развивать.

«Бессмертный полк» онлайн: как принять участие в 2021 году>>