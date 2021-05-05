РИАМО - 5 мая. В столице за минувшие сутки выявили 2432 случая коронавирусной инфекции, с начала пандемии в городе зафиксировали 1 105 835 случаев заражения, сообщает московский оперштаб.

В России за сутки выявлено 7975 новых случаев коронавируса. Умерли в результате заболевания 360 человек, полностью выздоровели 7506 граждан.

На текущий момент в РФ зарегистрировано 4 847 489 случаев Covid-19 в 85 регионах. За весь период пандемии скончались 111 895 человек, выздоровели 4 464 550 пациентов.

В Москве продолжается кампания по вакцинации от Covid-19. Бесплатные прививки делают в поликлиниках, а также в мобильных пунктах. Процедура длится около 40 минут.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что жителей столицы, которые вернулись из-за границы, но не сдали тест на Covid-19 и не загрузили его результаты на сайт госуслуг, оштрафовали почти на 15,5 млн рублей.

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