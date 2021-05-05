РИАМО - 5 мая. В этом году специалисты отремонтируют фасад усадьбы XVIII века постройки на Большой Ордынке в центре Москвы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Усадьба состояла из главного дома, северного флигеля и пристройки со стороны Малой Ордынки. В XX веке постройки соединили третьим этажом, а фасад получил новый внешний вид», - отмечается на сайте.

Всего в программу капремонта вошли свыше 350 домов-памятников в Москве. В таких домах не применяется общая схема ремонта. Объекты культурного наследия обновляют по индивидуальному плану под контролем Мосгорнаследия.