РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 5 мая. В Щелковском театре 8 мая пройдет премьерный показ спектакля «Приют на земле», приуроченного ко Дню Победы, сообщается на сайте театрально-концертного центра «Щелковский театр».

В театрально-концертном центре «Щелковский театр» состоится премьерный показ спектакля «Приют на земле» по пьесе Алексея Дударева «Рядовые». Режиссер – Светлана Погодина.

Начало сеанса в 18:00. Узнать подробную информацию и приобрести билеты можно на сайте театра или по телефонам: 8(926)146-25-06, 8(496)250-11-15.