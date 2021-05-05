РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 мая. В подмосковном Подольске разыскивают 42-летнего Григория Горбатко, который пропал два дня назад, сообщается в группе «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

Григорий Горбатко 1978 года рождения 3 мая вышел из дома в СНТ «Романцево» и не вернулся.

Рост мужчины 170 см, он нормального телосложения, волосы русые, глаза голубые. Был одет в синюю стеганую куртку и джинсы.

Всех, у кого есть любая информация о пропавшем, призвали сообщать по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.