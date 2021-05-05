РИАМО - 5 мая. При регистрации на выбранную гонку спортсменам было доступно оформление страхования от несчастных случаев. Полис можно приобрести на время соревнований или на год, сообщает пресс-служба ВСК.

Фестиваль прошел с 1 по 4 мая на горном курорте Роза Хутор.

«Неотъемлемая часть проведения любых соревнований – безопасность участников. Надежная страховая защита покрывает самые распространенные риски при занятиях спортом. Полис поможет в непредвиденных ситуациях и снизит финансовую нагрузку на спортсменов при несчастном случае. Выплаты составляют до 500 тыс. рублей. Страховка от ВСК позволяет сделать пребывание спортсменов на соревнованиях комфортным», - сказала Ольга Сорокина, заместитель генерального директора по развитию бизнеса ВСК.

«Безопасность каждого спортсмена – приоритет для нас как для организаторов фестиваля. Нам важно, чтобы каждый участник чувствовал себя защищенным на нашем мероприятии. Именно поэтому партнерство с ВСК несет для нас огромную ценность. Компания предлагает выгодные условия для участников, поэтому процент покупки страховок ВСК достаточно высокий. Надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжаться еще долгие годы», - сказал директор фестиваля бега ROSA RUN Андрей Кавун.

Для спортсменов и их близких по партнерскому промокоду IRONSTAR в мобильном приложении «ВСК страхование» или интернет-магазине можно купить полис каско, программу антиклещ, страховку на время путешествий, защитить свое имущество с выгодой до 20%.

Для того чтобы воспользоваться преимуществом, необходимо просто зайти на сайт http://ironstar.vsk.ru/ или в мобильное приложение «ВСК страхование», ввести промокод и выбрать необходимый страховой полис.

В фестивале также приняла участие сборная команда ВСК, которая регулярно выступает в соревнованиях по различным видам спорта.

Для участников фестиваля Rosa Run были предусмотрены различные виды гонок. Спортсмены могли состязаться в забеге «Вертикальный километр» на вершину горы Роза пик протяженностью 7 километров, командном забеге с заданиями на дистанцию до 10 км, принять участие в гонке на 1,2 км в красочных костюмах, в которых можно ползти, идти, бежать, лететь и скакать вприпрыжку, главное – весело и непринужденно достичь финиша.

Еще один вид забега предназначен специально для новичков – предстояло преодолеть 8 км по зеленной горнолыжной трассе снизу вверх. Продвинутые любители спорта смогли участвовать в забеге на 26 километров по красной трассе, которую отличают более сложные маршруты и крутые спуски. В том числе организованы мероприятия для детей. ​