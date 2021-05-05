РИАМО - 5 мая. Портал mos.ru преодолел рубеж в 2 млрд электронных услуг и сервисов, которыми воспользовались горожане, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник напомнил, что история портала началась в 2011 году с запуска электронной услуги оформления разрешения на работу такси. Позже к ней добавили услугу по электронной записи ребенка в первый класс и получение единой платежки для оплаты коммуналки.

«Эти первые электронные услуги сформировали московский стандарт, который в общем и целом сохраняется по сей день», — написал Собянин в своем блоге.

В настоящий момент на портале зарегистрированы свыше 13,9 млн человек. На mos.ru доступно более 380 различных услуг и сервисов.

Мэр отметил, что абсолютным рекордсменом среди сервисов портала является электронный дневник. Второе и третье место делят прием показаний счетчиков воды и проверка автоштрафов. При этом классические госуслуги тоже популярны — счет идет на миллионы обращений в год.

Кроме того, на mos.ru есть ряд полезных сервисов для горожан, включая благотворительный, а также городской сервис для поиска пропавших домашних животных.