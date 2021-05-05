РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 мая. Участника Великой Отечественной войны из Люберец Ивана Пшеничкина поздравили с наступающим Днем Победы, ему вручили подарки, сообщил депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско.

Дениско побывал в гостях у Ивана Федоровича.

«Мы давно знакомы, но каждый раз с удовольствием слушаю его воспоминания о годах службы. В 16 лет он стал красноармейцем, юного тракториста отправили переучиваться на шофера, а в 1943 году он пересел на американский «Студебеккер». Вместо грузовых платформ – реактивные установки «Катюша». Воевал наш герой под началом командующего фронтом, маршала Константина Рокоссовского», – написал Дениско на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Иван Федорович – участник двух парадов: 24 июня 1945 года и 7 ноября. После войны целый год нес службу в Кремле. В мирное время бывший солдат устроился на работу в Институт атомной энергетики токарем, дослужился до инженера, там трудился до 1993 года.

«Дорогие ветераны! Спасибо за ваши подвиги, за наш мир. Вы совершили невозможное, вы гордо и смело стояли на защите Родины. Желаем вам здоровья, доброты окружающих людей и теплоты родных сердец», – заключил Дениско.