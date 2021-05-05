РИАМО - 5 мая. Страховой Дом ВСК запускает онлайн-продажу ипотечных полисов. Приобретение страховой защиты теперь доступно в интернет-магазине или в мобильном приложении ВСК в несколько кликов, сообщает пресс-служба ВСК.

Ипотечным заемщикам СберБанка достаточно ввести данные о кредите и страхователе, далее система сама рассчитает выгодную стоимость полиса. После оплаты страховка придет на почту и появится в личном кабинете. Чтобы передать полис в банк, нужно просто добавить его в приложение «ДомКлик».

Если же ипотечный кредит взят в другом банке, при подаче заявки на страховку достаточно заполнить данные и выбрать нужные риски. Специалисты ВСК рассчитают стоимость полиса и помогут в его оформлении в удобное для клиента время.

«Ипотека - один из самых популярных финансовых продуктов, которым пользуется большое количество граждан нашей страны. Интерес к этому продукту с каждым годом растёт. Так, в прошлом году темп роста ипотечного кредитования составил 22%. При этом также растёт и средний срок ипотечного кредита. По ипотечным кредитам, выданным в 2021 году, он составляет чуть более 19 лет, а три года назад он был равен 16 годам. Это обусловлено желанием граждан снизить размер ежемесячной выплаты», - отметила Ольга Сорокина, заместитель генерального директора по развитию бизнеса ВСК Ольга Сорокина.

Она добрила, что по требованиям законодательства каждый объект ипотеки должен быть застрахован на протяжении всего срока кредита.

«Мы стремимся к тому, чтобы процесс заключения договора страхования и общения со страховой компанией на протяжении всего срока ипотеки был максимально комфортным и удобным. Внедряя современные технологии в наши сервисы, мы освобождаем потребителя от необходимости приходить в офис за полисом. Наши клиенты могу в любое удобное время воспользоваться онлайн-сервисом нашей компании для оформления или продления договора ипотечного страхования. По всем вопросам, возникающим при самостоятельном оформлении или в период действия договора страхования, доступны консультации в круглосуточном контакт-центре. Мы дорожим временем наших клиентов и их доверием к нашей компании», - сказала Ольга Сорокина.​