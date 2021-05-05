РИАМО - 5 мая. Страховой Дом ВСК запускает онлайн-продажу ипотечных полисов. Приобретение страховой защиты теперь доступно в интернет-магазине или в мобильном приложении ВСК в несколько кликов, сообщает пресс-служба ВСК.
Ипотечным заемщикам СберБанка достаточно ввести данные о кредите и страхователе, далее система сама рассчитает выгодную стоимость полиса. После оплаты страховка придет на почту и появится в личном кабинете. Чтобы передать полис в банк, нужно просто добавить его в приложение «ДомКлик».
Если же ипотечный кредит взят в другом банке, при подаче заявки на страховку достаточно заполнить данные и выбрать нужные риски. Специалисты ВСК рассчитают стоимость полиса и помогут в его оформлении в удобное для клиента время.
Она добрила, что по требованиям законодательства каждый объект ипотеки должен быть застрахован на протяжении всего срока кредита.
«Мы стремимся к тому, чтобы процесс заключения договора страхования и общения со страховой компанией на протяжении всего срока ипотеки был максимально комфортным и удобным. Внедряя современные технологии в наши сервисы, мы освобождаем потребителя от необходимости приходить в офис за полисом. Наши клиенты могу в любое удобное время воспользоваться онлайн-сервисом нашей компании для оформления или продления договора ипотечного страхования. По всем вопросам, возникающим при самостоятельном оформлении или в период действия договора страхования, доступны консультации в круглосуточном контакт-центре. Мы дорожим временем наших клиентов и их доверием к нашей компании», - сказала Ольга Сорокина.
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