РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 мая. Водителей в подмосковном Красногорске призвали сообщать о нетрезвых участниках дорожного движения, сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по горокругу.

В период майских праздников сотрудники Госавтоинспекции Красногорска усилили меры контроля и проводят рейдовые мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД. Особое внимание уделяется выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция Красногорска обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать в полицию о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии.

О фактах совершения правонарушений, управления транспортом водителем в нетрезвом состоянии, граждане могут сообщить по телефону доверия: 8(495)692-70-68. По поступившей информации сотрудники Госавтоинспекции Московской области предпримут все необходимые оперативные меры реагирования.