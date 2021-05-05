РИАМО - 5 мая. Более 3,5 млн кв. м недвижимости, включая 1,6 млн кв. м жилья, ввели в эксплуатацию в Москве с начала года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Москва в первые четыре месяца этого года продемонстрировала высокие темпы ввода недвижимости. Всего в январе-апреле в городе построено и введено более 3,5 млн кв. м различной недвижимости, более 1,6 млн «квадратов» пришлось на жилье», – сказал Бочкарев.

По его словам, с начала года в столице построили и ввели в эксплуатацию 14 объектов социальной инфраструктуры. Среди них пять детских садов, две школы, один объект здравоохранения, пять спортивных объектов и один объект культуры.

Всего за 2021 год в Москве планируется ввести не менее 8,5 млн кв. м недвижимости, включая не менее 4 млн кв. м жилья.

Свыше 4 млн кв м недвижимости возведут в промзонах Москвы в этом году>>