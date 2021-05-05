РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 мая. Жительница Подольска попросила депутата Мособлдумы Павла Максимовича помочь ей оформить опекунство над внуками, парламентарий взял вопрос на контроль.

Максимович в рамках региональной недели провел личный прием граждан в общественной приемной Подольского отделения партии «Единая Россия» совместно с депутатом горсовета Алексеем Никулиным. Всего обратились четыре человека.

«Двое попросили материальную помощь на приобретение лекарственных средств. Еще одна жительница Подольска попросила решить непростой вопрос об опекунстве над своими внуками. Для чего на встречу пригласили специалистов из органов опеки и педагогов из школы, где обучается старший ребенок. Гражданку направили в управление опеки и попечительства для детального и всестороннего рассмотрения семейной проблемы. Буду держать этот вопрос на контроле», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также обсудили тему развития на территории Подольска воздушно-силовой атлетики и спортивной йоги.

Следующий прием граждан Максимович проведет 17 мая в ммикрорайоне Климовск в ДК «Машиностроитель». Записаться на прием можно по телефонам: 8(903)222-55-15 и 8(496)757-65-94.