РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 мая. В подмосковной Балашихе более 45 тыс. человек прошли диспансеризацию и профилактический медосмотр с начала текущего года, сообщается в Instagram-аккаунте Балашихинской областной больницы.

Диспансеризация проводится с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза по назначению врача-терапевта.

Она включает в себя осмотры (консультации) врачей-специалистов и дополнительные методы обследования при наличии впервые выявленных указаний или подозрений на хронические заболевания.