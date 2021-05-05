РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 5 мая. В подмосковных Котельниках разместили баннеры с изображением ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в округе, сообщил глава муниципалитета Сергей Жигалкин.

«Совсем скоро мы будем отмечать главный праздник нашей страны - День Победы. В Котельниках пройдут различные мероприятия, приуроченные к 9 Мая. Мы будем чествовать и поздравлять победителей. Сегодня мы завершили монтаж баннеров с портретами всех наших дорогих ветеранов. Также разместили их на образовательных учреждениях», - написал Жигалкин на своей странице в соцсети«ВКонтакте».

Он отметил, что героев шесть - это Дмитрий Ячменев, Николай Гришин, Дмитрий Авдеев, Иван Каверин, Александр Сарафанов и Алексей Смыслов.

«Дай вам Бог крепкого здоровья и долгих лет жизни», - заключил Жигалкин.