РИАМО - 5 мая. В первом квартале 2021 года предприниматели около 25 тыс. раз обращались в ГБУ «Малый бизнес Москвы», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Начинающих и действующих предпринимателей интересуют различные виды поддержки от города на всех этапах развития — от запуска стартапа до масштабирования. В первом квартале 2021 года 33,59% обращений в МБМ было посвящено нефинансовым мерам», — отметил глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

По его словам, 12% обращений были связаны с регистрацией бизнеса. Вопросы о финансовой поддержке бизнеса составили 11,73% от общего числа обращений.

Чтобы получить консультацию дистанционно, нужно оставить соответствующий запрос в разделе «Услуги онлайн» на сайте учреждения.

Также можно обратиться в центры услуг для бизнеса, которые расположены в разных округах Москвы. Найти удобный адрес можно в разделе «Контакты». Также для предпринимателей работает колл-центр — звонки принимаются по телефону: +7 (495) 225-14-14.

Предприниматели обращаются в ГБУ «Малый бизнес Москвы»>>