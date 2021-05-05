РИАМО - 5 мая. В первом квартале 2021 года предприниматели около 25 тыс. раз обращались в ГБУ «Малый бизнес Москвы», сообщается на официальном сайте мэра столицы.
По его словам, 12% обращений были связаны с регистрацией бизнеса. Вопросы о финансовой поддержке бизнеса составили 11,73% от общего числа обращений.
Чтобы получить консультацию дистанционно, нужно оставить соответствующий запрос в разделе «Услуги онлайн» на сайте учреждения.
Также можно обратиться в центры услуг для бизнеса, которые расположены в разных округах Москвы. Найти удобный адрес можно в разделе «Контакты». Также для предпринимателей работает колл-центр — звонки принимаются по телефону: +7 (495) 225-14-14.
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