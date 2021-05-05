РИАМО - 5 мая. Двое подозреваемых задержаны в столице в рамках расследования уголовного дела о гибели двух человек в результате пожара в гостинице «Вечный зов», сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«Задержана генеральный директор частной организации 1971 года рождения, сдавшая здание в аренду, а также управляющий отеля 1979 года рождения», — сказала Иванова.

Она добавила, что в отношении фигурантов будет избрана мера пресечения.

СК продолжает расследование дела по факту оказания услуг, не отвечающих правилам безопасности, повлекшего смерть двух людей (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Пожар в гостинице «Вечный зов» на 6-й Кожуховской улице произошел ночью 4 мая. В отеле находились свыше 300 человек. Пострадавшие, в том числе дети, были доставлены в больницы. В результате возгорания погибли двое мужчин.

Приоритетной версией трагедии является короткое замыкание из-за ненадлежащей эксплуатации здания гостиницы.