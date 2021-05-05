РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 мая. В первой половине мая на Рижском направлении Московской железной дороги пройдут ремонтно-путевые работы, в связи с чем изменится расписание электричек, сообщили в пресс-службе МЖД.

На время технологических «окон» изменятся расписание и маршруты пригородных поездов Рижского, Курского направлений и МЦД-2.

Так, с 12:20 пятого мая до 12:20 восьмого мая железнодорожники проведут путевые работы на перегоне Нахабино – Павшино Рижского направления МЖД. Ремонт 3 км пути пройдет в круглосуточном режиме по технологии «закрытый перегон» – ремонтируемый участок будет закрыт для движения поездов.

С 11 по 13 мая с 03:00 до 13:00 отремонтируют около 2 км пути на участке Новоиерусалимская – Холщевики.

На период ремонта МЖД организует движение поездов на участках по соседнему пути в реверсивном режиме – поезда будут поочередно пропускаться в обе стороны.

МЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».