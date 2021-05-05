РИАМО - 5 мая. Камеры видеонаблюдения установили на 28 подмосковных комплексах, перерабатывающих отходы строительства, сноса и грунты, в рамках создания системы тотального мониторинга за работой таких объектов, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«На сегодняшний день обзорные видеокамеры установлены на 28 перерабатывающих комплексах. С 17 камер уже идет видеопоток, остальные работают в тестовом режиме», - сказал зампредседателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Контроль за перемещением строительного мусора осуществляется в рамках системы «Электронный талон». Сейчас в системе сформировано уже 187 личных кабинетов для застройщиков, перевозчиков и переработчиков строительного мусора. Данные об образовании и перемещении отходов анализируют специалисты Минэкологии.

С 1 июня в Подмосковье вступят в силу новые правила перевозки строительного мусора, они позволят создать легальную систему возврата вторсырья в хозяйственный оборот и сократить количество незаконных свалок. Перевозка стройотходов без электронного талона и регистрации в региональной навигационно-информационной системе Московской области будет запрещена.