РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 мая. Глава подмосковного Красногорска Алексей Спасский поздравил героя социалистического труда, почетного гражданина Красногорского района Марию Кузнецову-Коваль с наступающим Днем Победы, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Спасский навестил Марию Ефимовну 4 мая, он поздравил женщину с Праздником Весны и Труда и наступающим Днем Победы.

Кузнецова-Коваль родилась 15 июня 1924 года в деревне Калиновка Шацкого района Рязанской области. Полвека она посвятила Красногорску. Работала на КМЗ, возглавляла районный совет ветеранов, по инициативе которого в начале 2000-х установлены памятники погибшим воинам-красногорцам в Павшине, Опалихе и Нефедьеве. Мария Кузнецова-Коваль – герой социалистического труда и почетный гражданин Красногорского района.

Спасский пожелал ветерану крепкого здоровья и долголетия. К поздравлениям присоединились депутат окружного совета депутатов Николай Хаткевич и экс-глава Красногорского муниципального района Борис Рассказов.