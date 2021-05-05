РИАМО - 5 мая. Возбуждено два уголовных дела по факту краж из квартир в районах Марьино и Кузьминки на юго-востоке столицы, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Первый случай произошел в Марьине в доме на улице Новомарьинской. Заявление поступило от мужчины 2003 г.р. Неизвестный проник в квартиру, взломал сейф и украл из него 1 млн руб.

Второй случай произошел на Есенинском бульваре в Кузьминках. В полицию обратилась пенсионерка 1945 г.р. и сообщила, что у нее из квартиры пропали 1,19 млн рублей и ювелирные изделия. Полиция установила, что неизвестный проник в квартиру путем подбора ключей.

Общий ущерб от обоих краж составил 1 млн 790 тыс. руб. По обоим преступлениям возбуждены уголовные дела по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

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