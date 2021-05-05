РИАМО - 5 мая. Полицейские задержали троих человек, совершивших разбойное нападение на мужчину на Зеленом проспекте, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Ночью рядом с домом они брызнули в лицо потерпевшего из баллончика с неизвестной жидкостью, избили его, после чего забрали сумку с вещами, документами, банковской картой и скрылись. Общий ущерб составил 1 тыс. 70 рублей.

Гражданина осмотрел наряд скорой помощи, он отказался от госпитализации.

В отношение троих подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Они задержаны для проведения следственных действий.