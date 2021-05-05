РИАМО - 5 мая. Онлайн-сервисы портала mos.ru могут быть полезны дачникам во время их отсутствия в городе на майских праздниках, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Городские цифровые сервисы и услуги помогут решить большинство бытовых вопросов дистанционно. Например, чтобы оплатить счета за коммуналку, дачникам не нужно возвращаться в город. Сделать это можно онлайн на портале mos.ru независимо от местоположения пользователя. Те, кому удобнее применять смартфон, могут оплачивать счета через мобильные приложения «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва», - говорится в сообщении.

На портале mos.ru жителям столицы также доступен сервис «Передача показаний воды и тепла», с помощью которого можно дистанционно передать показания приборов учета.

Через сервис «Мои платежи» у дачников есть возможность оплатить начисления за ЖКУ. Более того, получать счета за услуги ЖКХ и оплачивать их онлайн можно в мобильных приложениях.

Жителям Москвы также доступна онлайн-платформа «Электронный дом», которая помогает общаться с соседями и управляющими организациями дистанционно, получать актуальную информацию о своем доме и районе.

Кроме того, через портал mos.ru можно зарегистрировать трактор, квадроцикл или другую самоходную технику в разделе «Регистрация самоходных машин и прицепов к ним».

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