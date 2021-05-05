РИАМО - 5 мая. Столичные полицейские задержали двоих грабителей, которые подозреваются в краже телефона, наушников и банковской карты у мужчины в доме на ул. Бажова, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Полиция установила, что двое неизвестных в подъезде ударили мужчину по голове, забрали у него вещи и скрылись. В банкомате они сняли 1,6 тыс. рублей, а общий ущерб составил около 8,1 тыс. рублей.

Гражданин обратился в больницу с ушибами головы. Там ему оказали помощь и отпустили.

Двое злоумышленников задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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