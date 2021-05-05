РИАМО - 5 мая. В столице закончен прием заявок на соискание ежегодной премии для изобретателей «Новатор Москвы», всего было подано 740 заявок, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.
Наибольшая часть заявок (209) поступила от разработчиков и предпринимателей в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта, 152 заявки подали разработчики в сферах медицины и фармацевтики.
Она подчеркнула, что каждый проект пройдет экспертную оценку. В финал пройдут 36 лучших разработок. В состав экспертной комиссии входят представители бизнес-сообщества и органов исполнительной власти.
Для участников подготовили три номинации в зависимости от стадии развития проекта: «Проект будущего» (изобретение находится на этапе оформленной инновационной идеи), «Меняющие реальность» (если разработка уже готова к выходу на рынок) и «Лидеры инноваций» (для проектов, которые уже принесли первую выручку).
В каждой номинации выделено шесть направлений: «Искусственный интеллект и информационные технологии», «Медицина и фармацевтика», «Транспорт и логистика», «Экология и охрана окружающей среды», «Благоустройство и строительство» и «Общественные проекты».
Призовой фонд в 2021 году составляет 20,7 млн рублей. Количество победителей увеличили с 15 до 18. Победители получат 500 тыс., 1 или 1,5 млн рублей в зависимости от номинации. Для 18 проектов-финалистов, которые займут вторые места, подготовили поощрительные призы.
Премию «Новатор Москвы» вручают с 2019 года. Ее присуждают за лучшие инновационные проекты, которые созданы россиянами, живущими или работающими в столице. Подать заявку на участие в соискании премии можно индивидуально или в составе коллектива до пяти человек.
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