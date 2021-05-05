РИАМО - 5 мая. Полицейские задержали молодого человека, который ударил ножом мужчину в квартире на ул. Лухмановской на востоке столицы, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Медики скорой помощи обнаружили в квартире пострадавшего с колото-резаными ранами и травмой почки. Его госпитализировали в медучреждение.

Полицейские задержали гражданина 1999 г.р., который нанес удар ножом мужчине 1997 г.р. во время ссоры.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, с ним проводят следственные действия.

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