РИАМО - 5 мая. Вид диагональных пешеходных переходов будет изменен на 41 участке в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Отличие старой разметки от новой будет в том, что ранее для разметки диагональных пешеходных переходов использовалась сплошная заливка. Теперь же переходы будут отмечены пунктирными линиями.

Данная мера необходима из-за того, что большое количество краски ухудшает сцепление транспорта с дорогой и увеличивает вероятность создания аварийной ситуации.

Диагональные переходы делают на тех перекрестках, где это необходимо, во многих случаях — по просьбе местных жителей.