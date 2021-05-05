РИАМО - 5 мая. Разгерметизация крышки элеватора произошла на бетоном заводе в Солнечногорске, в результате пострадали два человека, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Инцидент произошел 4 мая на открытой площадке предприятия «Агростройбетон».

«В результате избыточного давления при разгрузке бетона произошла разгерметизация верхней крышки элеватора для хранения бетона», - говорится в сообщении.

Разрушений не последовало, на работу завода происшествие не повлияло.