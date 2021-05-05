РИАМО - 5 мая. Россиянам нужно мыть руки водой с мылом не менее 40-60 секунд, это особенно важно на фоне распространения Covid-19, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Всемирный день гигиены рук отмечается 5 мая. Глобальная кампания «Спасайте человеческие жизни: соблюдайте чистоту рук», которая проводится ВОЗ с 2009 года, направлена ​​на поддержание глобального продвижения гигиены рук во всех сферах жизни человека.

Такое простое действие, как мытье рук с водой и мылом, особенно после посещения туалета и перед едой, позволяет снизить уровень кишечных заболеваний более чем на 40%, а респираторных инфекций — почти на 25%.

Эксперты считают, что мытье рук может спасти половину умирающих от пневмонии, паразитарных, кишечных и других инфекций. В 2020 году наблюдалось снижение множества инфекций, которые передаются воздушно капельным путем. Это связано с серьезными санитарными мерами в России.

Показатель заболеваемости норовирусной инфекцией в РФ снизился в два раза по сравнению с 2019 г. Заболеваемость ротавирусной инфекцией составила 33,94 на 100 тыс. населения, в 2019 г. — 70,26.

В 2020 г. показатель заболеваемости сальмонеллезом уменьшился в 1,6 раза и составил 14,71 на 100 тыс. населения.

Заболеваемость коклюшем в РФ за минувший год снизилась в 2,4 раза, корью — в 3,7 раза, краснухой — в 14,3 раза, эпидемическим паротитом — в 2,3 раза, менингококковой инфекцией — в 2,2 раза, ветряной оспой — на 40,3%, острым гепатитом В — на 38,5 %, клещевым вирусным энцефалитом — на 44,5%.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>