РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 мая. Переезд возле станции МЦД-2 Аникеевка в подмосковном Красногоске закроют для проведения противоаварийных работ на период с 5 по 8 мая, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Полное закрытие железнодорожного переезда автомобильной дороги Аникеевка-Нахабино связано со срочными противоаварийными работами.

Переезд будет закрыт с 12:20 5 мая до 12:20 8 мая.

В первом квартале 2021 года 66% ДТП на железнодорожных переездах Московской железной дороги произошло в выходные и праздничные дни. Основная причина аварий – нарушение водителями правил дорожного движения.