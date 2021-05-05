РИАМО - 5 мая. Ветеринарные специалисты Минсельхозпрода Подмосковья в 2020 году провели лечение более 85 домашних животных, пострадавших от укусов змей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«В государственных ветеринарных лечебницах Подмосковья за прошлый год проведено лечение более 85 пациентов с укусами змей. В текущем году ветеринарные врачи оказали помощь 5 животным, пострадавшим от ядовитых укусов змей. Чтобы предотвратить подобные ситуации, с владельцами домашних животных регулярно проводятся разъяснительные беседы», - сообщил Сергей Воскресенский.

Чаще всего укусам змей подвергаются кошки и собаки в теплое время года.

При получении домашним питомцем змеиного укуса можно обратиться в ближайшую ветеринарную лечебницу или в Единый контактный центр по телефону: +7 (495) 668-01-25.

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