РИАМО - 5 мая. Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане и основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила на федеральном уровне запретить продажу энергетических напитков детям, сообщает RT.

Свое предложение она направила в Минздрав, Минпромторг, Роспотребнадзор и в комитет по охране здоровья Госдумы РФ.

Волынец выразила обеспокоенность тем фактом, что энергетики стоят на полках вместе с прохладительными напитками. Это создает ложное впечатление, что они безопасны. При этом подростки в силу отсутствия знаний и опыта не могут самостоятельно оценить вред от употребления данной продукции.

По словам Волынец, для производства энергетиков используются различные стимуляторы, таурин, большое количество кофеина, а также ароматизаторы и красители.

Она также напомнила, что употребление энергетиков может вызвать нарушения в работе организма, в частности, сердечно-сосудистой системы, а также спровоцировать аритмию, гастрит и обострение язвенной болезни. Также возможны диарея, рвота и спутанность сознания.

В настоящий момент в ряде регионов РФ на местом уровне продажа энергетиков несовершеннолетним уже запрещена. Волынец предлагает установить данный запрет на федеральном уровне.