РИАМО - 5 мая. Всего 28% россиян используют разные пароли для разных сайтов в интернете, а данные остальных граждан находятся в потенциальной опасности, пишет в среду газета «Известия».

Большая часть россиян привыкли использовать один или похожие пароли в интернете. При этом 76% из них запоминают пароли, 40% используют автосохранение паролей, 29% записывают на бумаге, а 18% сохраняют на устройстве в текстовом формате. Исследование проводила «Мир Plat.form», IT-бренд национальной платежной системы.

Около 49% россиян ставят трудные или очень трудные комбинации для паролей, 44% выбирают среднюю сложность, а 7% придумывают простые пароли.

Эксперты считают, что безопаснее использовать для разных сервисов разные пароли, а безопаснее всего их запоминать. Они подтверждают, что большинство взломов аккаунтов происходит от утечки лишь одного пароля и подбора его к остальным. В «Яндексе» считают, что повтор опасен даже в случае со сложным паролем.

Некоторые соцсети и банки не позволяют ставить пароль, который использовался когда-либо ранее. Иногда люди записывают пароли на бумаге и хранят в кошельке, чем могут воспользоваться злоумышленники. А хакеров интересует продажа данных в интернете и комплексное использования всех аккаунтов пользователя.