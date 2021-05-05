РИАМО - 5 мая. Предприятия Московской области с начала года произвели более 2,5 тыс. тонн грибов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«С начала текущего года в сельхозпредприятиях Подмосковья собрано 2 554 тыс. тонн грибов. Лидирующие позиции занимают «ТД Богородские овощи» из Электростали и «Грибная компания Кашира», - сказал Сергей Воскресенский.

В Московской области осуществляют деятельность по производству грибов, компоста и мицелия еще 2 крупных хозяйства - предприятия «Можайский шампиньон» и «Агротехмаркет» из городского округа Щелково.

Воскресенский напомнил, что по итогам 2020 года Московская область вошла в список лидеров среди регионов РФ по производству грибов. В сельхозпредприятиях за год было собрано порядка 8,2 тыс. тонн грибов.

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